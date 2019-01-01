Пирожки «Как Пух»

Ингредиенты:

✔ 1 ст. кефира

✔ 0.5 ст. рафинированного масла

✔ 1 ст.л. сахара

✔ 1 ч.л. соли

✔ 1 пачка (11 грамм) сухих быстродействующих дрожжей

✔ 3 ст. муки

✔ начинка любая

Приготовление:

1. Кефир с маслом нагреть до теплого состояния. Добавить сахар, соль, перемешать. Дрожжи перемешать с мукой(муку обязательно просеять) и добавить к этой массе.

2. Если дрожжи не быстродействующие,в гранулах,их можно предварительно развести в 2 ст.л. теплой воды и чуть сахара на минут 15 или использовать свежие дрожжи 30-40 гр.но тогда добавить их в кефир с маслом.

3. Замесить тесто и оставить,чтобы подошло (примерно на 20-30 минут). Сформировать пирожки с начинкой и пока духовка нагревается,оставить немного подойти,намазать желточком и отправить в духовочку. Выпекать 15-20 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!