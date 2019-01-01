Пирожки «Как Пух»

Ингредиенты:
✔ 1 ст. кефира
✔ 0.5 ст. рафинированного масла
✔ 1 ст.л. сахара
✔ 1 ч.л. соли
✔ 1 пачка (11 грамм) сухих быстродействующих дрожжей
✔ 3 ст. муки
✔ начинка любая
Приготовление:
1. Кефир с маслом нагреть до теплого состояния. Добавить сахар, соль, перемешать. Дрожжи перемешать с мукой(муку обязательно просеять) и добавить к этой массе.
2. Если дрожжи не быстродействующие,в гранулах,их можно предварительно развести в 2 ст.л. теплой воды и чуть сахара на минут 15 или использовать свежие дрожжи 30-40 гр.но тогда добавить их в кефир с маслом.
3. Замесить тесто и оставить,чтобы подошло (примерно на 20-30 минут). Сформировать пирожки с начинкой и пока духовка нагревается,оставить немного подойти,намазать желточком и отправить в духовочку. Выпекать 15-20 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!