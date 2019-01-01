Предлагаю приготовить очень вкусный и красивый десерт — карамельный сырник с черносливом. Готовится такой сырник довольно легко и просто — его сможет приготовить даже начинающая хозяйка. Если чернослив попался мягкий — можете его не замачивать в кипятке перед выкладыванием на тесто
Ингредиенты для приготовления карамельного сырника:
Тесто:
- Какао (порошок) – 2 столовых ложки
- Масло сливочное – 120 грамм
- Мука пшеничная – полторы столовых ложки
- Разрыхлитель – 1 чайная ложечка
- Сахар – 2 столовых ложки
- Сметана – 2 столовых ложки
Начинка:
- Сгущенка – 180 грамм
- Крахмал – 2 столовых ложки
- Творог – 350 грамм
- Чернослив – 150 грамм
- Яйца – 2 штучки
Как готовится карамельный сырник:
- Сливочное масло растопите вместе с какао.
- В отдельной емкости перемешайте просеянную муку с разрыхлитель, добавьте сметану и засыпьте сахаром. Тщательно вымешивайте. Потом добавьте шоколадную массу и хорошенько замесите тесто.
- Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой. Из теста сделайте дно и бортики, немного теста оставьте.
- Теперь займемся начинкой. Перемешайте творог с яйцами, добавьте крахмал и сгущенку. Получившуюся массу кидайте в блендер и хорошенько измельчите. Чернослив залейте кипятком на 5 минуток.
- Потом достаньте чернослив из воды и выложите его первым слоем на дно формы с тестом. Потом залейте начинку. Оставшееся тесто натрите на крупной терке и положите сверху на начинку.
- Теперь отправляем в духовку на 45 минуток при 180 градусах. Перед тем как подавать, десерт должен полностью остыть!
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