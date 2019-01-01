Предлагаю приготовить очень вкусный и красивый десерт — карамельный сырник с черносливом. Готовится такой сырник довольно легко и просто — его сможет приготовить даже начинающая хозяйка. Если чернослив попался мягкий — можете его не замачивать в кипятке перед выкладыванием на тесто

Ингредиенты для приготовления карамельного сырника:

Тесто:

Какао (порошок) – 2 столовых ложки

Масло сливочное – 120 грамм

Мука пшеничная – полторы столовых ложки

Разрыхлитель – 1 чайная ложечка

Сахар – 2 столовых ложки

Сметана – 2 столовых ложки

Начинка:

Сгущенка – 180 грамм

Крахмал – 2 столовых ложки

Творог – 350 грамм

Чернослив – 150 грамм

Яйца – 2 штучки

Как готовится карамельный сырник: