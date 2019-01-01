Карамельный сырник с черносливом

Предлагаю приготовить очень вкусный и красивый десерт — карамельный сырник с черносливом. Готовится такой сырник довольно легко и просто — его сможет приготовить даже начинающая хозяйка. Если чернослив попался мягкий — можете его не замачивать в кипятке перед выкладыванием на тесто

Ингредиенты для приготовления карамельного сырника:

Тесто:

  • Какао (порошок) – 2 столовых ложки
  • Масло сливочное – 120 грамм
  • Мука пшеничная – полторы столовых ложки
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложечка
  • Сахар – 2 столовых ложки
  • Сметана – 2 столовых ложки

Начинка:

  • Сгущенка – 180 грамм
  • Крахмал – 2 столовых ложки
  • Творог – 350 грамм
  • Чернослив – 150 грамм
  • Яйца – 2 штучки

Как готовится карамельный сырник:

  1. Сливочное масло растопите вместе с какао.
  2. В отдельной емкости перемешайте просеянную муку с разрыхлитель, добавьте сметану и засыпьте сахаром. Тщательно вымешивайте. Потом добавьте шоколадную массу и хорошенько замесите тесто.
  3. Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой. Из теста сделайте дно и бортики, немного теста оставьте.
  4. Теперь займемся начинкой. Перемешайте творог с яйцами, добавьте крахмал и сгущенку. Получившуюся массу кидайте в блендер и хорошенько измельчите. Чернослив залейте кипятком на 5 минуток.
  5. Потом достаньте чернослив из воды и выложите его первым слоем на дно формы с тестом. Потом залейте начинку. Оставшееся тесто натрите на крупной терке и положите сверху на начинку.
  6. Теперь отправляем в духовку на 45 минуток при 180 градусах. Перед тем как подавать, десерт должен полностью остыть!

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